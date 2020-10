COVID-19, IL SINDACO CHIUDE CAMPO SPORTIVO DI CASAMICCIOLA

67 Visite

Nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura del campo sportivo comunale. “Monti-Di Meglio” a far data da oggi e fino a nuova disposizione. Il provvedimento è stato siglato dopo che il nuovo DPCM ha sancito lo stop ad eventi e competizioni sportive svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato (ad eccezione delle competizioni riconosciute di interesse nazionale) ma anche tenendo conto del graduale diffondersi del contagio da Covid-19 sulla nostra isola negli ultimi tempi.













