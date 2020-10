Piazza del Plebiscito si infiamma: mille in piazza contro le restrizioni

286 Visite

Ancora manifestazioni e proteste in piazza del Plebiscito. Un migliaio nella piazza simbolo di Napoli. “Tu ci chiudi, tu ci paghi”, questo lo slogan contro le restrizioni contenute negli ultimi provvedimenti di Governo e Regione. Tante categorie sono scese in piazza a protestare. Sono ristoratori, titolari di bar e pasticcerie, settori dell’indotto del turismo, ma anche studenti, esponenti dei centri sociali, antagonisti, disoccupati e tanti cittadini che temono per il proprio posto di lavoro. Intorno alla piazza decine di mezzi delle forze dell’ordine e agenti in tenuta antisommossa.













