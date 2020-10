Marano, il Comune: “Compenso Presidenti e scrutinatori delle elezioni 20 e 21 settembre 2020”

356 Visite

Si porta a conoscenza dei Presidenti, Scrutinatori e Segretari delle elezioni svolte il 20 e 21 settembre 2020, che per ricevere il compenso dovuto è necessario comunicare il proprio codice IBAN tramite PEC a :

protocollo@pec.comune.marano.na.it

indicando nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.

Oppure presentare richiesta scritta tramite Uff.Protocollo e indirizzata al Dirigente Dott.ssa Paola Pucci ed all’ Uff.Ragioneria.

Per chi vuole optare per il pagamento in contanti, nei prossimi giorni il Comune programma un calendario in base al proprio cognome per un max di 5 persone al giorno da recarsi presso la tesoreria Comunale come da stessa disposizione data dalla banca per causa covid 19.

Comune di Marano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS