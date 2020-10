Covid Qualiano, de Leonardis: “Oggi altri 13 contagi in città”

175 Visite

“Il Dipartimento dell’ASL Napoli 2 Nord oggi mi ha comunicato altri 13 nuovi casi di positività al tampone Covid-19.

Non sono stato avvisato di ulteriori guariti, anche se me ne risultano altri. Per comunicarli attendo la PEC ufficiale dell’ASL

Con l’ultimo aggiornamento, comunicato in diretta Facebook, erano 59 i contagiati. Dopo oggi, salgono a 72 le persone che sono attualmente positive a Qualiano.

Ricordo a tutti che dalle 23 alle 5 non è possibile essere in strada, come da ordinanza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che ha imposto il coprifuoco in tutta la Campania”.

Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS