“Giugliano a rischio zona rossa”. L’annuncio del sindaco durante l’assemblea dei commercianti in piazza Matteotti

“Giugliano a rischio zona rossa”, le dichiarazioni del sindaco Pirozzi durante l’assemblea dei commercianti in atto in queste ore in piazza Matteotti, contro il lockdown e coprifuoco. Durante la manifestazione i commercianti di Giugliano hanno chiesto aiuto: “Siamo in ginocchio e non possiamo pagare l’incompetenza di una classe politica che per 50 anni è stata incapace di tutelare i cittadini”. Il sindaco dice che c’è un aumento spropositato di casi Covid e ha proposto ai presenti una delegazione di due o tre persone di cui i commercianti si sentono rappresentati per raccogliere le richieste di coloro che portano avanti le attività commerciali sul territorio.













