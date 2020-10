Niente arresti domiciliari per l’ex senatore Nespoli

152 Visite

No agli arresti domiciliari per l’ex senatore ed ex sindaco di Afragola Vincenzo Nespoli accusato di tentata concussione e turbativa d’asta: il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l’istanza con la quale la Procura di Napoli Nord si è opposta alla decisione del gip Valentina Giovanniello (Tribunale di Napoli Nord) che aveva già respinto la richiesta della misura cautelare. La contestazione degli inquirenti riguarda un presunto tentativo di concussione che si sarebbe verificato ad Afragola, avverso alla ditta che si sta occupando del servizio di nettezza urbana. I giudici del Riesame hanno accolto la tesi del gip, peraltro, corroborata dagli ulteriori elementi offerti dalla difesa dell’ex senatore rappresentata dall’avvocato Rosario Pagliuca, nel corso dell’udienza camerale svoltasi lo scorso 26 settembre 2020.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS