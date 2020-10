Benevento-Napoli: le probabili formazioni. Esordio per Mario Rui

88 Visite

Gennaro Gattuso si porta dietro ancora qualche dubbio, come confermato dal Corriere dello Sport, per la formazione anti Benevento. Uno su tutti: Ospina o Meret tra i pali? Quest’ultimo sembrerebbe in vantaggio. Rispetto all’ultima partita con l’AZ in Europa League dovrebbero esserci dei cambi. Mario Rui fa il suo debutto in campionato, Manolas torna al centro della difesa accanto a Koulibaly, Bakayoko si riprende il centrocampo e Insigne tornerà titolare dopo la mezzora di giovedì.

BENENVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari, Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.













