Marano, plesso Cesina: la storia si ripete, ennesima classe in attesa di tampone da una settimana

Apprendiamo dell’ennesima storia di una classe in attesa di tamponi da una settimana. Ad essere preoccupati sono i genitori degli alunni del plesso Cesina, presso l’ex Giudice di Pace di Marano, di una classe (scuola media) in quarantena che ad oggi non ha ricevuto ancora nessuna chiamata da parte dell’ASL per i tamponi da effettuarsi. Sono trascorsi ben sette giorni e i diciassette ragazzi della classe attendono ancora di essere sottoposti al tampone come da procedura, nonostante, dicono le mamme, il sollecito della referente scolastica Covid, conscia del fatto che non tutti hanno la possibilità di farli privatamente. Il tutto è iniziato da un positivo della classe, rientrato da scuola con la febbre. Per cui, è partito il tampone e i genitori degli studenti sono stati allertati il sabato, ma nel mentre i ragazzi non andavano più a scuola per la sospensione della didattica in presenza disposta dai provvedimenti. Tuttavia, prima di quel sabato, questi ragazzi hanno avuto contatti con i propri nonni e condotto, dunque la propria ordinaria quotidianità. Nell’attesa della chiamata da parte dell’ASL per il tampone, i genitori vengono contattati dal medico di base che chiede informazioni circa l’andamento della situazione. Il clima è quello di preoccupazione e di attesa.

Se non arriva comunicazione entro dieci giorni sono liberi.













