Qualiano, de Leonardis: “Free tax zone al centro storico”

Nonostante il brutto periodo, guardiamo al futuro e mettiamo in atto ciò che avevamo detto. La zona del centro storico tra via Roma e Piazza D’Annunzio sarà FREE TAX ZONE.

La riqualificazione dell’intera area di Piazza G. D’Annunzio e di Via Roma era uno degli obiettivi dell’attuale amministrazione che intende valorizzare una zona vitale e storica della città per troppi anni in stato di abbandono.

Dopo la valorizzazione della Piazza dal punto di vista urbano era necessario dare uno stimolo alle attività commerciali ed economiche per incentivare le loro aperture e creare un flusso di persone che possano finalmente ritornare a frequentare il territorio.

Come voluto da questa amministrazione, le attività economiche e produttive, regolarmente autorizzate, che si insedieranno a Piazza G. D’Annunzio e di Via Roma potranno avvalersi dell’esonero totale della Tari per 3 anni, a partire dal 01.01.2021.

Inoltre per lo stesso periodo usufruiranno anche dell’esenzione totale dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, che sarà gratuito fino a mq. 20,00

Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













