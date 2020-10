Cluster Giugliano calcio: undici positivi tra calciatori e staff

186 Visite

Sono undici i tesserati, tra atleti e staff, positivi al Coronavirus. Lo rende noto la società Giugliano calcio. I tamponi erano stati disposti in seguito alla segnalazioni di positività di uno dei calciatori. “Tutti i contagiati – spiega in una nota la dirigenza gialloblu – non hanno alcun tipo di problema. La società ha intanto inviato una richiesta di rinvio delle prossime due gare di campionato al fine di poter riprendere gli allenamenti, quando i tamponi daranno esito negativo, con l’intera rosa e lo staff tecnico”. La gara di domani, in programma contro il Muravera, era già stata rinviata all’11 novembre. Con la richiesta odierna, invece, la società gialloblu chiede il rinvio anche delle altre due successive partite di campionato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS