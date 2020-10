Covid Marano, oggi altri sedici positivi e cinque guariti

514 Visite

In notevole aumento il numero dei contagi sul territorio di Marano. Oggi, l’ASL locale comunica di altri sedici positivi al Covid-19. Cinque le persone guarite dal contagio. Attualmente il totale dei positivi è di 147 cittadini. Negli uffici comunali di via Nuvoletta, tuttavia, nessuno misura la temperatura ai visitatori e ai dipendenti dell’Ente. Una contraddizione di non poco conto che meriterebbe le attenzioni di polizia municipale e carabinieri.













