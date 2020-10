Controlli a Frattamaggiore: denunciato per rifiuto di sottoporsi ad alcool-test e droga-test

208 Visite

Tra venerdì e sabato gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Frattamaggiore e Frattaminore.

Nel corso dell’attività sono state identificate 190 persone, di cui 44 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 140 veicoli e 3 motoveicoli; sono state, altresì, contestate 9 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e per mancata copertura assicurativa.

Inoltre, un conducente è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad alcool-test e droga-test, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Infine, sono state controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari.













