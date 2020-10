103 Visite

Giugliano piange la scomparsa di Giuliano Maisto, professionista noto a molti in città. L’uomo è stato stroncato da un infarto nel cuore della notte. Non c’è stato nulla da fare. Numerosi i messaggi e le dediche sul profilo Facebook della vittima, dai quali evince un comune senso di sgomento e stupore per quello che è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno.













