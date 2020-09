Napoli nord, il dramma di Paola, inseguita e speronata dal fratello che non sopportava la sua relazione con un’altra donna

288 Visite

Ha inseguito e speronato lo scooter della sorella perché aveva una relazione amorosa con una donna: è morta così Paola Gaglione, 22 anni. Il fratello, Antonio, non sopportava più quella relazione omosessuale.

La tragedia si è consumata in via Etruschi ad Acerra. Antonio Gaglione, con una improvvisa accelerata, ha raggiunto lo scooter delle ragazze tamponandolo con violenza. Nell’impatto, il mezzo a due ruote è uscito di strada per poi impattare contro la recinzione di un campo. Le due amiche sono state sbalzate dal sellino. Maria Paola Gaglione ha sbattuto con il collo contro un tubo di metallo dell’impianto di irrigazione, mentre la sua compagna è finita in una sorta di cunetta tra i rovi selvatici.

Il giovane si è poi scagliato contro la compagna della sorella e l’ha picchiata selvaggiamente. Mentre subiva l’aggressione, la giovane ha cercato in tutti i modi di attirare l’attenzione dell’uomo gridandogli più volte: «Maria Paola non si muove… aiutiamola». Solo allora, Antonio Gaglione si è avvicinato alla sorella, si è accorto che non respirava più.













