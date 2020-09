L’inchiesta: soltanto un migrante su dieci scappa da guerre o altre atrocità

95 Visite

I numeri per questo 2020 sono impietosi per il nostro Paese sul fronte migratorio. Dal primo gennaio ad oggi sono stati 20.624 i migranti approdati irregolarmente in Italia, un dato di gran lunga superiore a quello dello scorso anno quando invece a metà settembre si era fermi 5.868 persone sbarcate. La domanda è: chi sono e quale sarà il destino di chi è arrivato irregolarmente nel nostro territorio? Spesso per i migranti viene usato il termine “profughi“.

I veri profughi in Italia sono una decisa minoranza tra coloro che sbarcano irregolarmente. In questo 2020, tra tutte le domande di asilo esaminate soltanto nell’11% dei casi l’esito è stato positivo. Anna Bono su Atlantico Quotidiano ha esaminato la situazione nel mese di giugno. Durante questo arco temporale, sono state esaminate 2.359 richieste di asilo, di queste ben 1.906 sono state respinte. Tradotto in termini percentuali, l’81% delle domande è stato accantonato e andando più nel dettaglio, il 12% ha ottenuto lo status giuridico di rifugiato, mentre il 6% ha avuto riconosciuta la protezione sussidiaria e infine l’1% invece ha ottenuto la protezione speciale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS