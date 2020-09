Milik, la Juve punta ad altro, per lui resta solo la Roma

53 Visite

Sembrava essersi accordato con la Juventus, ma evidentemente non era così: non si sblocca la cessione di Arkadiusz Milik in casa Napoli. La Vecchia Signora ha mollato la pista che porta all’ex Ajax, al quale di fatto resta solo l’opzione Roma e costringerà il Napoli ad abbassare la richiesta per il giocatore. “Milik, sedotto e abbandonato. Il Napoli costretto ai ‘saldi’”, titola in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno.













