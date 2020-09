Omicidio Willy: questa mattina al funerale il lancio dei palloncini bianchi

90 Visite

Si sono svolti questa mattina i funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di orrigine capoverdiane pestato a morte a Colleferro. Alla cerimonia, che si è svolta nel campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone, moltissimi i ragazzi indossavano maglie bianche e la scritta ‘Ciao Willy’. In centinaia hanno accolto l’ingresso del feretro con un lunghissimo applauso e lasciando volare in cielo palloncini bianchi.

sul fronte delle indagini potrebbero arrivare presto nuove iscrizioni nel registro degli indagati per la morte di Willy. Al momento il procedimento resta rubricato come concorso in omicidio preterintenzionale ma alla luce delle testimonianze raccolte il capo di imputazione potrebbe aggravarsi in omicidio volontario. Secondo l’esame del dottor Saverio Potenza, il pestaggio da parte dei 4 ragazzi (Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia) è paragonabile a un’azione omicida. Secondo le testimonianze, colpi dati in sequenza a partire dal primo calcio allo sterno, seguito da altri al volto e fino ad arrivare a saltare su di lui quando era a terra esanime.













