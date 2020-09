Mancata zona rossa nei comuni lombardi, il Cts propose di chiudere il 3 marzo. Ma il governo nicchiò

Il quale premier sulla sua conoscenza dell’indicazione del Cts, nelle dichiarazioni pubbliche si è contraddetto, facendo riferimento a giorni diversi. Nella conferenza stampa dell’8 agosto scorso ha detto di esserne venuto a conoscenza il 5 marzo, dunque due giorni dopo la riunione del Cts. Ma il 2 aprile, in un’intervista al “Fatto quotidiano”, ricostruendo la vicenda lo stesso Conte aveva detto: “La sera del 3 marzo il Cts propone per la prima volta la possibilità di una zona rossa per i comuni di Alzano Lombardo e Nembro”.

Di qui la domanda: il presidente del Consiglio quando ha saputo della proposta del Cts? La sera stessa in cui gli esperti l’avevano formulata inserendola nel resoconto della seduta o due giorni dopo come ha precisato al “Fatto quotidiano”? Questione non da poco, considerato il dilagare del contagio in Lombardia e il numero dei morti che ha provocato.