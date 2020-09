Qualiano: il Comune assegna lo spazio dedicato ad Apicella al proprietario del bar El Floridita

309 Visite

QUALIANO -” Complimenti a Carmine Manna proprietario del Bar El Floridita che tramite richiesta di sponsorizzazione si è aggiudicato la cura degli spazi verdi della piazzetta adiacente allo stazionamento dei pullman, intitolata al poliziotto Pasquale Apicella.

Il Bar El Floridita è stato aperto il giorno 10 Febbraio 2020 in via Giuseppe di Vittorio ed è un punto di riferimento per tutti i qualianesi e coloro che sono di passaggio per il nostro bellissimo paese.

Ricordiamo che coloro che sono interessati, possono recarsi direttamente al comune e ritirare il modulo per fare richiesta di sponsorizzazione di spazi verdi sul nostro territorio, tramite il modulo che, a breve, sarà presente anche sul sito istituzionale del comune”.

