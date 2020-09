La voce del cittadino, Marano: un triangolo blu disegnato sull’asfalto infrange i sogni. Nessun atterraggio degli UFO,trattasi di divieto di sosta

44 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore a Marano manca tutto, ma siamo i primi ad avere un’area d’atterraggio per gli UFO.

In via F.Baracca potete notare un Triangolo Blu disegnato sull’asfalto a cavallo tra le entrate di due parchi.

Gli abitanti della zona dichiarano di non aver ancora visto navicelle spaziali occupare l’area, ma gli addetti ai lavori (la municipale e l’ufficio tecnico)pare abbiano già infranto i sogni di molti maranesi. Il triangolo in questione dovrebbe essere un’area in cui vige il divieto di sosta.

A rendere facilmente comprensibile “l’invenzione” (perchè di invenzione si tratta non essendoci alcuna menzione in tal senso nel codice della strada) c’è l’assenza di segnaletica verticale nonchè i limitrofi stalli della sosta a pagamento avente stesso colore.

Pensate sia finita qui? Ed invece no! Sul marciapiede opposto tra gli stalli blu per la sosta a pagamento delle auto e gli stalli bianchi per la sosta dei ciclomotori, vi è uno spazio/stallo delimitato da 2 strisce bianche che partono da sotto al marciapiede. Cosa saranno mai? A prima vista sembrerebbe un’area di sosta gratuita poichè lo stesso cds prevede che ve ne siano laddove persistono anche quelle a pagamento di colore blu.

Per questo motivo, soprattutto gli avventori della limitrofe gelateria, appena libero sostano li per evitare di pagare un “grattino” per il tempo di un gelato.

Purtroppo però potrebbero ritrovarsi a dover discutere o peggio a litigare con il proprietario di un garage (chissà se quel locale poi abbia come modalità d’uso il garage e non sia invece un locale ad uso commerciale….vabbè) posto al di sopra del marciapiede (alto e piastrellato, quindi da passeggio e non asfaltato) detentore di un passo carrabile (chissà se rinnovato di anno in anno essendo del 2001) che si estenderebbe ben oltre il marciapiede e fino alla carreggiata.

Naturalmente, anche in questo caso, non vi è affiso alcun divieto di sosta nè l’indicazione del passo carrabile e nemmeno la delimitazione dell’area sulla carreggiata che andrebbe fatta in giallo oppure in bianco, ma con determinati crismi descritti nel cds e non certo così com’è disegnata. Tra l’altro nel caso in cui il passo carrabile fosse stato regolarmente rinnovato, il comune dovrebbe comunque vegliare sulla corretta indicazione dello stesso da parte del titolare e quest’ultimo avrebbe l’onere di farsi carico delle spese per la segnaletica orizzontale e verticale obbligatoria.

Pensate sia finita qui? Neanche a dirlo.

La prova del nove che quell’area mal delimitata sia il prolungamento del passo carrabile (…sempre che sia ancora valido e che la richiesta sia legittima poichè sembrerebbe più un locale commerciale che un garage e ad ogni modo, non essendoci scivoli per far salire le auto, diventa complicato capire il perchè di un prolungamento fino alla carreggiata avendo già oltre 1 metro di marciapiede piastrellato…) la si può avere dallo stesso titolare, multato dalla municipale poichè sostava la propria auto davanti al suo passo carrabile (questo è previsto dal cds, non si può utilizzare il passo carrabile per sostare un proprio od altrui veicolo). Ma anche qui la domanda: che validità a quella sanzione se non si sa nulla di nulla circa le validità e le autorizzazioni ancora in atto nonchè la mancata segnaletica più quella errata presente?

Concludiamo, già che ci siamo, invitando ufficio tecnico e municipale a revisionare e controllare tutti i passi carrabili attivi e non attivi (non rinnovati), a segnalare bene quelli validi e ad eliminare quelli non più validi, ed anche a capire come alcune attività commerciali in v.baracca (per non dire la maggior parte) possano occupare non solo il marciapiede, ma anche la carreggiata creando disagi e pericoli per automobilisti e pedoni”.

Distinti saluti,

Nello













