Napoli: crolla per vento forte ramo di un albero in via Luca Giordano

Oggi in via Luca Giordano a Napoli, un ramo di un grosso albero si è spezzato sotto l’azione del vento ed è crollato al suolo, fortunatamente senza colpire nessuno.

E’ solo la prima giornata di vento, dopo mesi di beltempo e di giornate soleggiate e già in città si fa la conta dei danni.

I cittadini lamentano:” Cosa dobbiamo aspettarci per l’inverno? Di doverci barricare in casa ogni giorno per non rischiare la vita camminando sotto qualche albero?”.













