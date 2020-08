Elezioni a Mugnano: domani al via la campagna elettorale di Ruggiero. Tre liste contro un carrozzone di liste

110 Visite

Domani martedì 1 settembre alle ore 19:00 si apre ufficialmente la campagna elettorale della coalizione guidata dal candidato sindaco Gennaro Ruggiero. Un’alleanza composta da tre liste: Fratelli d’Italia, Ruggiero Sindaco, Il Popolo della Famiglia. L’iniziativa si terrà all’aperto sui campi del “Centro Sportivo Europa” nel rispetto delle regole anti-covid. “Questa è una sfida ambiziosa che ci vede- dichiara il candidato a sindaco del centrodestra Gennaro Ruggiero- contro un carrozzone di liste e partiti ai quali noi invece contrapponiamo un’idea di città chiara, netta, in assoluta discontinuità con quanto visto fino ad oggi. Niente come prima, questo è quello che vogliamo offrire in termini di proposta politica ai cittadini di Mugnano, perché mai come ora non c’è una singola scelta operata da Luigi Sarnataro e dalla sua amministrazione che ci ha visti favorevoli. Vogliamo raccontare una Mugnano diversa, un territorio che possa finalmente liberarsi dalle grinfie di una sinistra che strangola, con il suo infinito bisogno di potere, ogni speranza di buona amministrazione. Conduciamo una battaglia di libertà, alla luce del sole, parlando di cosa vogliamo fare se eletti, di come intendiamo convincere i cittadini con le idee. Un progetto ambizioso di governo e di alternativa ai fallimenti del Pd e di Sarnataro che sono sotto gli occhi di tutti”.

Nota stampa, del candidato a Sindaco Gennaro Ruggiero













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS