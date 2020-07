Marano: ci scrivono alcuni lettori: “Politici locali stanno chiedendo soldi per un posto da stagionale nei rifiuti o per gli Oss”

345 Visite

Ormai è sulla bocca di tutta Marano: ci sarebbero politici locali, alcuni dei quali componenti dell’attuale civico consesso, che stanno chiedendo ai cittadini 500 euro e 100 euro per ottenere un ruolo da stagionale nella ditta rifiuti o un lavoro come operatore socio sanitario presso una delle tante ditte che operano per il Comune. Non si tratta di semplici voci: molte persone ci hanno avvicinato e sarebbero pronte a denunciare i fatti alle autorità competenti. I nomi sono anche quelli sulla bocca di tutti, ma non possiamo farlo perché si tratta di persone contigue a determinati ambienti. Si aprirà un’indagine? Non lo sappiamo. Ormai da tempo accadono cose stranissime e inquietanti all’interno e all’esterno del Palazzo.













