Processo Bertini-Simeoli, nuovo rinvio: a settembre i giudici scioglieranno la riserva sulle intercettazioni

Processo Bertini-Simeoli, nuovo rinvio all’11 settembre. Il dibattimento riprenderà dunque tra due mesi e in quell’occasione il presidente del collegio scioglierà la riserva sull’eccezioni sollevate dai legali di Simeoli Angelo, meglio noto come Bastone, e Mauro Bertini, ex sindaco di Marano. Eccezioni relative all’utilizzabilità di alcune intercettazioni derivanti da un altro procedimento giudiziario. Il pm Di Mauro, titolare dell’inchiesta, ha presentato un corposo fascicolo. Ha ribadito che l’utilizzo di quelle intercettazioni sono più che legittime e chiesto la sospensione dei termini di prescrizione. Bertini e Simeoli devono rispondere dell’accusa di corruzione aggravata in concorso teso a favorire il clan Polverino













