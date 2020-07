Marano, aggiornamento graduatoria bonus disabili

Da oggi, sul sito del Comune di Marano, sarà possibile visualizzare la GRADUATORIA PROVVISORIA ” BONUS DISABILI ” Dalla pubblicazione della determina, i cittadini avranno a disposizione 10 giorni per eventuali ricorsi. Ci riferiamo all”Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare. Avviso scaduto il giorno 22.05.2020. Si ricorda, inoltre alla cittadinanza che nei giorni scorsi la Regione Campania ha pubblicato la graduatoria degli ammessi al bonus disabilità rivolto in modo diretto a tutti quei soggetti seguiti dai comuni con alcuni servizi socio sociali sospesi a causa del Covid-19. Si tratta di una somma messa a disposizione per L’Ambito N 15 Marano/ Quarto pari a euro 98.400,00, a copertura del bisogno di 164 famiglie in totale.

Nota stampa Assessora alle Politiche Sociali Bianca Perna