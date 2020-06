Nigeriano spacciava nel confessionale della chiesa di don Biancalani

66 Visite

Arrestato un nigeriano trovato con tre dosi di eroina. L’immigrato era ospite nella chiesa di Vicofaro di don Biancalani, parroco molto attivo sul fronte delle iniziative pro integrazione. Come ricostruisce il Tirreno, l’immigrato aveva ricavato il nascondiglio per l’eroina da spacciare all’interno della maniglia del manubrio della sua mountain bike. «Ma per il materiale necessario – ricostruisce sempre il Tirreno – per confezionare le dosi aveva trovato un luogo insospettabile: uno dei confessionali della Chiesa».













