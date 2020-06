Inizio anno scolastico, scontro De Luca-Azzolina

172 Visite

Gli studenti dovranno segnare questa data sul calendario, 14 settembre, perché dovranno tornare sui banchi di scuola. Una proposta che arriva dalla ministra Azzolina che ha scelto di non far ricominciare le lezioni dopo l’election day ce avverrà il 20 ed il 21 settembre

L’obiettivo della ministra è quello di far tornare a scuola gli studenti il prima possibile. Per questo motivo, ha scelto di accogliere la richiesta delle Regioni che avevano proposto di far iniziare la scuola anche se qualche giorno dopo, ci sarebbero state le elezioni.

La scelta della data al 14 settembre dovrà essere discussa con i singoli governatori delle Regioni. Tra queste andranno al voto Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta. Previste anche elezioni comunali e, probabilmente, il referendum sul taglio dei parlamentari.

A questo punto la prima campanella potrebbe suonare direttamente il 23 settembre, lasciando agli studenti solo l’ultima settimana del mese per avviare le lezioni. E poi, da lì a 10 giorni, si richiuderebbe per il turno di ballottaggio che arriverebbe il 4 ottobre.

Su questo ieri il governatore della Campania è tornato ad attaccare a testa bassa. «È intollerabile – ha detto – e scandaloso che si vada in una direzione che porta a bruciare il mese di settembre, o all’ipotesi demenziale di aprire, chiudere, riaprire le scuole per una scelta sulla data del voto amministrativo che ignora totalmente i problemi del mondo scolastico e delle famiglie».













