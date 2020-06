Nuovi loculi al cimitero di Marano. La giunta cambia idea: la delibera per il via libera al nuovo progetto sarà al vaglio del Consiglio comunale

357 Visite

L’arte dei pazzi. La questione cimitero (lavori ampliamento nuovo lotto) ora torna in Consiglio comunale. Sarà il civico consesso, infatti, a votare la delibera che determinerà la riduzione del numero dei piani e dei loculi dell’ala da anni in costruzione. Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale targata Visconti ha cambiato idea almeno tre volte: la delibera doveva essere votata in Consiglio, poi si decise che bastava solo l’approvazione della giunta (essendo un mero atto di ratifica di un provvedimento già adottato sette anni fa dal commissario straordinario Tramonti), ora hanno cambiato un’altra volta idea. Tra pochi giorni, insomma, l’atto arriverà in consiglio comunale. Dopo l’approvazione i lavori dovrebbero proseguire speditamente. Sono centinaia le famiglie che hanno già pagato diverse rate per ottenere un loculo. La vicenda si trascina da almeno 8-9 anni, da quando la ditta (Mastromimico di San Cipriano d’Aversa) scelta dall’ente cittadino fu sequestrata e poi confiscata per camorra.













