Marano, buoni spesa: concluso l’incontro tra l’assessore Perna e gli attivisti di Potere al Popolo

Si è appena concluso l’incontro con gli attivisti sulla tematica di sostegno “buono spesa”. Durante l’incontro sono stati chiariti i criteri e le modalità d’erogazione del sostegno in oggetto; al contempo si è ribadito che a chiusura delle procedure, sarà reso noto, cosi come già stabilito in precedenza, la pubblicazione della lista, con relativa motivazione, dei cittadini non rientranti nel beneficio buono spesa. Ringraziamo gli attivisti per averci riconosciuto di essere stati i soli, tra i comuni napoletani, ad averli ascoltati e incontrati per chiarimenti inerenti alle modalità di erogazione dei sostegni buono spesa e delle attività di solidarietà in generale.

Assessore alla Politiche Sociali Bianca Perna













