BUONI SPESA MARANO, POTERE AL POPOLO: “TROPPI ESCLUSI E LUNGA ATTESA”

Una lunga mattinata quella che come attivisti e attivisti di Potere al Popolo abbiamo passato insieme alle tante e ai tanti che hanno deciso di raggiungere gli uffici del Comune di Marano di Napoli per chiedere chiarimenti riguardo l’assegnazione e l’erogazione dei buoni spesa.

Il presidio di questa mattina arriva in seguito alla richiesta di un incontro trasmessa tramite pec nelle settimane scorse all’ufficio protocolli del comune, nella quale si chiedeva alla III commissione, ai servizi sociali e alla dottoressa B. Perna un incontro di confronto non solo sulle procedure di assegnazione ed erogazione dei buoni spesa, ma anch sugli interventi progettati per l’emergenza COVid-19 e sulle attività solidali.