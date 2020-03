Coronavirus a Napoli: scoprono che un amico è contagiato, ingresso vietato a scuola per due studentesse

1.416 Visite

Niente lezioni questa mattina per due studentesse del liceo statale Comenio, istituto a indirizzo Linguistico, Scienze Umane ed Economico-Sociale in via Saverio Gatto, ai Colli Aminei. Entrambe le ragazze – come riporta Il Mattino – appena giunte a scuola, poco prima di salire in classe, hanno ricevuto un messaggio dai familiari riguardo l’esito di un tampone positivo per il Coronavirus di un loro conoscente.

Come misura preventiva, la direzione scolastica ha allertato i familiari delle studentesse, che non sono entrate in classe ma hanno atteso all’interno dell’aula magna della scuola, l’arrivo dei genitori. Le due studentesse sono in auto quarantena.













