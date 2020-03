Coronavirus, sequestrate 10mila mascherine a Varcaturo: rincari fino al 6150 per cento

226 Visite

Diecimila mascherine protettive, artatamente messe in commercio per aumentare il prezzo a livelli esorbitanti. Il materiale è stato sequestrato dai finanzieri di Giugliano in Campania (Napoli) nell’ambito di un’indagine cooordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord finalizzata a verificare manovre speculative (aggiotaggio) su prodotti sanitari e disinfettanti che, in seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19, sono difficili da trovare, con conseguente ingiustificato aumento dei prezzi di vendita.













