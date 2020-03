Con colpevole ritardo il governo decide di chiudere le scuole italiane fino al 15 marzo. Decisione nel pomeriggio

1.127 Visite

«Il governo ha deciso per la chiusura delle scuole e delle università in tutta Italia fino al 15 marzo». Lo riportano le agenzie di stampa, citando fonti del governo, che in queste ore è riunito a Palazzo Chigi per affrontare la questione di come contenere il contagio da coronavirus.

Come in Lombardia

Una misura drastica per limitare la diffusione del virus: in Lombardia si arriverà a questo punto a tre settimane di sospensione delle lezioni.

«Finalmente da Roma a Milano tutti hanno preso consapevolezza di quella che è realmente la situazione – il commento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – le notizie secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di chiudere le scuole fino a metà marzo confermano che la linea assunta da subito dalla Regione Lombardia era quella corretta, l’unica per fronteggiare davvero il diffondersi del virus. Ora più che mai bisogna remare tutti nella stessa direzione, senza polemiche per tutelare la salute dei cittadini».













