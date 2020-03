Droga, omicidio, atti persecutori: gli arresti di oggi a Napoli e provincia

179 Visite

Giugliano: Polizia arresta madre e figlio per droga

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno intimato l’alt in via Antica Giardini a una persona a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto 1235 euro e 4 cellulari.

I poliziotti hanno esteso il controllo all’appartamento della madre dell’uomo dove hanno sequestrato circa 485 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Carolina Mosca e Francesco Bruno, napoletani di 51 e 31 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Napoli: Polizia arresta 30enne per atti persecutori

Ieri sera gli agenti dei commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante il servizio del controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Oplonti per una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha riferito di essere stata aggredita dal suo ex compagno che, dopo averle procurato una ferita alla mano, le aveva sottratto il cellulare lanciandolo a terra.

Luigi Murolo, 30enne napoletano con precedenti di polizia, già denunciato dalla vittima per comportamenti aggressivi e violenti, è stato arrestato per atti persecutori e denunciato per rapina, lesioni personali e danneggiamento.

Droga

Gli agenti del commissariato Scampia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Luigi Avagnano, 44enne napoletano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 6 febbraio scorso i poliziotti del commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Marrazzo presso l’appartamento dell’uomo dove hanno rinvenuto 41 panetti di hashish e alcune stecche della stessa sostanza per il peso complessivo di circa 5 kg, oltre a 4 bilancini, 4 coltelli e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo, inizialmente resosi irreperibile, è stato rintracciato e bloccato ieri sera presso la sua abitazione.

Omicidio.

Stamattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Portici -Ercolano hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Pasquale SCAFO, 50enne, e Antonio ROMAGNOLI, 55enne, porticesi ed affiliati al clan “VOLLARO” di Portici, per omicidio premeditato in concorso tra loro e con BIFULCO Massimiliano, 42enne di Massa di Somma, già condannato in via definitiva all’ergastolo per analogo reato.

I due uomini sono gravemente indiziati dell’omicidio del pluripregiudicato Luciano SANTILLO avvenuto alla via Dalbono di Portici il 13 settembre 2007 quando, intorno alle ore 11,30 di quel giorno, la vittima stazionava all’esterno di una baracca adibita a vendita di bibite posta all’interno del complesso delle palazzine INA-CASA.

Nell’occasione SANTILLO venne colpito da almeno tre colpi d’arma da fuoco che, dopo immediato trasporto presso l’ospedale “Loreto Mare” di Napoli e delicato intervento chirurgico, ne causavano la morte.

I gravi indizi di colpevolezza, raccolti nel corso degli anni da questo Ufficio, suffragati da dichiarazioni di alcuni collaboratori di Giustizia, hanno consentito alla Direzione Distrettuale Antimafia di richiedere ed ottenere dal Tribunale di Napoli — Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari — la misura cautelare della custodia in carcere a carico dei due uomini.

Lo SCAFO, da pochi mesi scarcerato, veniva associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, mentre il ROMAGNOLI riceveva la notifica del provvedimento presso la Casa di Reclusione ove è detenuto per altra causa.













