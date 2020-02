SANT’ANTIMO LA POLIZIA LOCALE INTENSIFICA I CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

308 Visite

Settimana intensa per la Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Avviate numerose attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare vari reati tra cui il fenomeno del “ MATTONE SELVAGGIO “. Nell’ambito delle ispezioni sui cantieri, gli Agenti della Polizia Locale diretti personalmente dal comandante Piricelli, unitamente ai tecnici Comunali, hanno effettuato uno specifico controllo in via Roma, via Caserta in un cantiere posto a pochi passi dal comune dove hanno constatato e contestato irregolarità alla ditta ed in particolare riferite agli operai presenti sul cantiere, che svolgevano le loro mansioni operando in dispregio alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, privi dei dispositivi di protezione individuali previsti. Pertanto è stata predisposta apposita segnalazione inoltrata al Dipartimento Sicurezza sul Lavoro dell’Asl Na2nord per quanto di competenza.

Controllati altri cantieri a seguito dei quali l’Ufficio Urbanistica ha emesso apposito dispositivo di sospensione dei lavori e per altri richiesta la documentazione afferente le opere che potrebbero essere presumibilmente abusive. Il monitoraggio del territorio finalizzato a prevenire e reprimere gli abusi continua anche in altri settori.













