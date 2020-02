Marano, operazione sfiducia a Visconti. Ecco chi appoggerebbe la manovra e chi invece potrebbe venir meno

355 Visite

Tutti attendono la mossa del Pd, platealmente schiaffeggiato dal sindaco Visconti. Tutti attendono la mossa dell’opposizione che, assieme al Pd, potrebbe decretare la fine dell’amministrazione in carica.

Ma ad oggi chi, tra i consiglieri di maggioranza e opposizione, è realmente propenso a mandare a casa una delle giunte più criticate della storia di Marano?

I sicuri: Teresa Giaccio, Pasquale Albano, Nicola Moio, Stefania Fanelli, Marta Monti, Davide Di Luccio, Mimmo Paragliola, Anna Garofalo.

Gli incerti: Annarita Savanelli, Pasquale Coppola, Lorenzo Abbatiello, Stefano Catone, Vincenzo Passariello.

Gli indecifrabili: Antonio Nastro, Maria Accongiagioco.

Tutto si deciderà nei prossimi giorni. Il Pd si riunirà nelle prossime ore per decidere. Il primo passo da compiere: prendere immediatamente le distanze dall’assessore Salvatore Perrotta, da tempo palesemente appiattito su Visconti (lo ha dimostrato anche ieri nel corso della riunione consiliare) e pertanto poco o per nulla in linea con le scelte del partito.













