INDAGINI RIFIUTI A NAPOLI, NAPPI: LA SINISTRA SI SCOPRE GARANTISTA PERCHE’ IN MEZZO CI SONO I LORO ESPONENTI

146 Visite

“Due pesi, due misure. Se le indagini riguardano gli altri i sinistri evocano le manette, se invece indagati sono i loro amici invocano la cautela e protestano contro la caccia alle streghe, come De Magistris con l’inchiesta sui rifiuti”, lo dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. “Noi invece non crediamo alla giustizia a giorni alterni ma chiediamo solo che vengano sempre rispettate sempre le stesse regole”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS