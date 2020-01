Quarto, antenna 5G. Il consigliere Esposito replica a Cesaro. “L’amministrazione ha adottato tutti i provvedimenti di sua competenza”

478 Visite

Vorrei fare chiarezza su quanto afferma il consigliere regionale Armando Cesaro. L’amministrazione ha adottato tutti i provvedimenti che rientrano nella sua competenza, in primo luogo Quarto non fa parte dei comuni che dovranno sperimentare la nuova tecnologia 5G. Gli impianti montati sul territorio non verranno messi in funzione prima di luglio 2022 come abbiamo appreso mercoledì scorso in una audizione in commissione Ambiente Regione Campania. Ahimé il consigliere forse era troppo impegnato per farne parte, e comunque prima di essere messi in funzione verranno controllati da ARPA Campania in base alle normative vigenti e al cumulo di emissioni di onde elettromagnetiche. Ma la cosa che più duole è come il capogruppo regionale di Forza Italia possa prestare il fianco ad una strumentalizzazione politica sul nostro territorio.

Antonio Esposito, consigliere comunale Democratici in cammino.













