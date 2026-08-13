Meta e Piano di Sorrento: una corsa nel traffico dovuta al mal tempo. I carabinieri aiutano una donna che sta per partorire

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È una serata difficile tra Meta e Piano di Sorrento, ma per una donna che sta per partorire il problema più urgente non sono il vento e la pioggia: è riuscire ad arrivare in ospedale.

Il traffico è intenso e la strada verso Castellammare di Stabia è praticamente bloccata a causa del mal tempo che poco prima si era abbattuto sulla penisola sorrentina. La donna è in travaglio. I carabinieri della compagnia di Sorrento sono impegnati a ristabilire la viabilità a Via Maresca tra interruzione di corrente elettrica e il crollo di un palo della luce.Arriva una chiamata al 112. E’ la donna che chiede aiuto per raggiungere l’ospedale.

I militari sono a pochi metri e capiscono che non c’è tempo da perdere. La donna sta per partorire. Si accendono i lampeggianti e le gazzelle fanno strada nel traffico scortando l’auto con alla guida il marito della donna, intervengono anche i carabinieri della compagnia di Castellammare di stabia allertati dalla centrale operativa. Una corsa contro il tempo per permettere alla futura mamma di arrivare il prima possibile.

La donna raggiunge l’ospedale, poco dopo darà alla luce il piccolo.

La neo mamma sta bene e anche suo figlio, un maschietto 4 chilogrammi e 200.













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