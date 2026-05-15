Caso Christian, il bambino di Quarto ancora nel Regno Unito nonostante il decreto di rientro: “Provvedimento non eseguito”

A quasi un mese dal provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Napoli che ha disposto il rientro immediato in Italia del piccolo Christian e l’affidamento esclusivo al padre, il bambino risulterebbe ancora nel Regno Unito. A denunciarlo è il padre, Fabrizio Barretta, che sostiene di non avere notizie certe del figlio, insieme al legale Giorgio Coppola.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, a firma di Ferdinando Bocchetti, il decreto emesso lo scorso 23 aprile stabilisce il ritorno del minore a Quarto e la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, qualificandosi come provvedimento “immediatamente esecutivo”. Nonostante ciò, ad oggi non sarebbe stato dato seguito concreto alla decisione.

«Ci troviamo davanti a una situazione gravissima – ha dichiarato l’avvocato Coppola, come riportato da Il Mattino – Il provvedimento è chiaro ed è immediatamente esecutivo, ma non viene applicato».

La difesa ha inoltre attivato interlocuzioni con l’Autorità centrale britannica e il Consolato italiano nel Regno Unito per sollecitare l’esecuzione del decreto e chiarire la posizione del minore.

La vicenda, già segnata da una lunga battaglia giudiziaria tra i genitori iniziata nel 2021, resta quindi aperta e ancora senza un esito operativo nonostante la decisione dei giudici italiani.