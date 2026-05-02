SPACCIAVA COCAINA A TORRE ANNUNZIATA. ARRESTATO

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I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un soggetto, a Torre Annunziata, trovato in possesso di oltre 9 grammi di cocaina e sequestrato diversi strumenti finalizzati al frazionamento della sostanza stupefacente in dosi.

In particolare, nell’ambito di un dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, i finanzieri del Gruppo Torre Annunziata hanno controllato un uomo di origine italiana alla guida di un motoveicolo, che deteneva, nel vano portaoggetti, 9,3 grammi di cocaina.

Il quantitativo rinvenuto, apparentemente modesto, nonché la modalità di confezionamento – involucro unico –

sono apparsi sospetti ai militari, i quali hanno proceduto alla perquisizione domiciliare del soggetto, rinvenendo

diversi strumenti finalizzati al frazionamento in dosi, indicativi della finalità di spaccio.

Presso l’abitazione, sita nella provincia di Salerno, i finanzieri hanno così sottoposto a sequestro un bilancino di

precisione, 56 grammi di mannite (sostanza utilizzata per il “taglio” della sostanza stupefacente), una macchina

per il sottovuoto e vario materiale per il confezionamento.

Al termine delle operazioni, il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari, misura confermata dal

successivo processo per direttissima celebrato presso il Tribunale oplontino.













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