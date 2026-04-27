Marano, maxi perdita idrica in via San Marco: lavori avviati, intervento lungo dopo settimane di attesa

Sono iniziati, dopo settimane di segnalazioni e attese, i lavori per riparare una grave perdita idrica in via San Marco a Marano. Questa mattina l’ufficio tecnico comunale è intervenuto sul posto a seguito di un sopralluogo che ha confermato l’estensione del guasto, rivelatosi più complesso del previsto.

La perdita, infatti, risulta particolarmente ampia e ha richiesto non solo l’apertura del manto stradale ma anche operazioni di espurgo nella zona interessata, necessarie per consentire l’individuazione precisa del punto di rottura e il ripristino delle condotte.

Secondo le prime stime, l’intervento non sarà rapido: i lavori potrebbero protrarsi fino a domani o, più probabilmente, dopodomani, proprio a causa della complessità della situazione riscontrata dai tecnici.

L’area resta sotto monitoraggio mentre proseguono le operazioni, con possibili disagi alla circolazione e alla fornitura idrica per i residenti della zona.