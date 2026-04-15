Calvizzano, Rescigno: “Tensioni nel municipio, cosa sta accadendo? Il Prefetto di Napoli approfondisca”

Condividi

Visite: 135

22 Visite

“Mi è stato segnalato da alcuni cittadini che, recatisi presso il Comune di Calvizzano per ottenere atti e documenti, avrebbero udito grida e urla provenire dai piani superiori dell’ente. Si tratta di episodi che, pur non essendo ancora chiari nei contorni e nelle motivazioni, non possono essere sottovalutati. Quanto riferito appare, a mio avviso, il segnale evidente di un disagio interno, che merita attenzione. Non parliamo soltanto di un episodio isolato, ma di una situazione che potrebbe riflettere criticità più profonde nella gestione e nei rapporti interni all’ente, tali da generare tensioni percepibili persino dall’utenza presente negli uffici. Ritengo che un clima di questo tipo, caratterizzato da momenti di forte concitazione, sia incompatibile con il corretto e sereno funzionamento della macchina amministrativa. È indispensabile comprendere se tali dinamiche siano occasionali o meno. In una fase così delicata per il Comune, prossimo alle elezione e attualmente commissariato e guidato dal vice Prefetto in pensione Lucchese, è ancora più necessario fare piena luce su quanto accaduto. Proprio per questo, ritengo opportuno che vengano avviati tutti gli approfondimenti utili a chiarire la natura degli episodi segnalati. Auspico in un intervento da parte del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, volto a comprendere nel dettaglio chi fossero i soggetti coinvolti, nei confronti di chi si gridasse e quali fossero le richieste o le problematiche alla base di tali urla. Siamo certi che il Prefetto, sempre presente e attento rispetto a quanto accade sui territori, saprà fare piena chiarezza. I cittadini hanno diritto a istituzioni che operino in un clima di serenità, rispetto e trasparenza”- è quanto afferma in una nota la dott.ssa Carmela Rescigno, ex Presidente della Commissione regionale Anticamorra e beni confiscati della Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti