IRAN, TRUMP: STIAMO STRAVINCENDO LA GUERRA

Lunedì Trump si era detto deluso del fatto che, dopo aver aiutato per 40 anni i Paesi della Nato, adesso non si mostrano entusiasti di scendere in campo al fianco degli Stati Uniti. Ma aveva aggiunto che gli Stati Uniti «sono il Paese più forte del mondo» e «non hanno bisogno di nessuno». Oggi, sul suo social Truth, il presidente statunitense ha attaccato gli «alleati» dell’Alleanza atlantica: «Ci hanno informato che non vogliono essere coinvolti nella nostra Operazione militare […] Non mi sorprende, visto che noi li proteggiamo, e loro non fanno niente per noi, specie quando ne abbiamo bisogno. […] Ma non abbiamo bisogno del loro aiuto. NON CI SERVE L’AIUTO DI NESSUNO».