80enne morto dopo esser stato incornato da un toro

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Un uomo di 80 anni è morto dopo essere stato gravemente ferito da un toro nell’agro di Crispiano, in provincia di Taranto. Stando ai primi accertamenti, si trovava in campagna venerdì pomeriggio quanto è stato preso di mira dall’animale, probabilmente uscito da un recinto nelle vicinanze. É rimasto a lungo per terra, tra le strade di campagna dove stava facendo una passeggiata, fino a quando alcune persone di passaggio non lo hanno trovato riverso in una pozza di sangue e hanno chiamato i soccorsi.