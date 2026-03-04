UMBERTO TOZZI, L’ULTIMA NOTTE ROSA AL PALASELE DI EBOLI. THE FINAL SHOW

Condividi

Salerno 4 marzo 2026. Parte domani dal PalaSele di Eboli l’ultimo tour di Umberto Tozzi: L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW, l’ultima volta sui palchi dell’artista italiano tra i più amati al mondo. Oggi, mercoledì 4 marzo, è il compleanno dell’artista, nato a Torino il 4 marzo 1952.

Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con i suoi ultimi dodici concerti, di cui sette appuntamenti nel nostro Paese (come le sette lettere che compongono il suo nome). Il primo, domani giovedì 5 marzo al Palasele di Eboli per poi raggiungere Bari, Roma, Firenze, Milano, Padova. Sul palco delle date in Italia lo affiancheranno degli ospiti speciali: gli straordinari artisti, e amici di una vita, Marco Masini e Raf. Successivamente gli ultimi cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome), con le tappe in Svizzera, Austria, Belgio, Francia e infine Regno Unito. Queste date sugellano il ciclo di live in tutto il mondo, un lungo viaggio che ha trasformato ogni palco in un’esplosione di emozioni e che oggi si chiude con l’energia delle ultime tappe di un tour indimenticabile per l’artista e per il suo pubblico.

«Ogni palco di questo tour è stato per me fonte di grande gioia, momenti unici vissuti in scenari straordinari della nostra splendida Italia e del mondo – racconta Umberto Tozzi – e ora concentro tutta la mia energia in queste ultime date dal vivo, insieme al pubblico che non ha mai smesso di sostenermi. Se il sipario si abbassa, l’amore per la musica non si spegnerà mai: ci saranno nuovi progetti e tante sfide da affrontare in futuro. Questi concerti saranno dodici appuntamenti irripetibili e sono molto felice di condividere il palco dei miei ultimi live in Italia con due grandi professionisti e cari amici come Marco e Raf».

Cantautore e musicista carismatico e creativo, grazie alle sue hit senza tempo Umberto Tozzi è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale. Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e plausi in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per quattro volte.

Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da “Ti Amo”, indimenticabile brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar, ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni. Impossibile non citare la super hit mondiale “Gloria” – scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street”, ma anche per il film cult “Flashdance” diretto da Adrian Lyne – che porta il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie all’interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982 e che si posiziona al numero 1 della classifica americana rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane. E ancora “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, “Claridad” (incisa da Luis Fonsi) ed “Eva”, portata al successo in tutta l’America Latina da Ivete Sangalo.

Ultima consacrazione in ordine di tempo come artista di fama internazionale, il 6 gennaio 2026 è stato pubblicato dalle emittenti ufficiali e sulle piattaforme digitali del Movimento Olimpico Internazionale un cortometraggio emozionale sui GIOCHI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026 basato sulla hit “Ti Amo”, brano “riconosciuto in tutto il mondo per la sua energia romantica e il suo fascino intramontabile” (CIO, Comitato Olimpico Internazionale). Inoltre, a dicembre 2025 è stato annunciato il primo musical che celebrerà l’iconico repertorio dell’artista: “GLORIA – IL MUSICAL”, prodotto da GoldenStar AM s.r.l di Andrea Maia, diretto da Andrea Maia e Toni Fornari e con la direzione musicale dello stesso Umberto Tozzi.

Il tour di addio alle scene è diventato anche un progetto discografico, per tutto il pubblico che ha vissuto o sta per vivere questa emozionante esperienza live: “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE” è disponibile in digitale, Doppio CD, Doppio Vinile colorato e nello Special Deluxe Box in edizione limitata (con Doppio Vinile Colorato, T-shirt, Plettro autografato e Spilla) ed è formato da 21 performance del tour mondiale “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” riarrangiate con una grande orchestra e prodotte da Gianluca Tozzi (Momy Records), Ferdinando Salzano (fondatore Friends & Partners) e Milo Fantini (Concerto Music), e da 5 brani inediti , prodotti da Gianluca Tozzi per Momy Records e da Bruno Carlo Oggioni per Art & Music Recording Studios. I brani dal vivo del doppio album, che sono capaci di far rivivere le emozioni dei concerti straordinari che hanno portato Umberto Tozzi davanti alle platee di quattro continenti, rappresentano il best of di quanto registrato durante la tournée mondiale.

I biglietti del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW” prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

I biglietti per la tappa di Eboli, a cura di Anni 60 produzioni, saranno disponibili anche al Botteghino del PalaSele aperto domani dalle ore 18. Lo show avrà inizio alle ore 21. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.













