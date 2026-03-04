IRAN ATTACCA LA TURCHIA, MA IL MISSILE E’ INTERCETTATO DALLE DIFESE NATO. ORA ANKARA E’ PRONTA A RISPONDERE

La Turchia ha annunciato che un missile lanciato dall’Iran è stato intercettato dalla difesa Nato nello spazio aereo turco. “Abbiamo il diritto di rispondere”. Colpito anche il Kuwait e gli attacchi di Israele su Teheran proseguono, l’Idf colpisce in Libano. Una nave iraniana è stata colpita al largo delle coste dello Skri Lanka: 32 i feriti. L’’Iran ha scelto come nuova Guida suprema Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali ucciso nelle prime ore del conflitto. La tv di Stato iraniana ha riferito che i funerali di Khamenei saranno rinviati a stasera.

