L’ULTIMO SALUTO A DOMENICO. IN CHIESA IL PREMIER MELONI, ALL’USCITA DEL FERETRO LA CANZONE DI MENGONI, LE LACRIME E L’ABBRACCIO DI NOLA

Condividi

Visite: 249

42 Visite

Sono terminati i funerali del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio a soli due anni all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito ad un trapianto di cuore. Al Duomo di Nola è arrivata anche la premier Giorgia Meloni che ha incontrato e abbracciato il papà e la mamma del bimbo. Sul caso c’è una inchiesta giudiziaria in corso. L’organo, ricevuto il 23 dicembre, era danneggiato e questo ha portato al decesso del bambino. Presenti i genitori e la famiglia del bambino, in chiesa l’abbraccio tra la direttrice generale dell’ospedale Monaldi, Anna Iervolino, e la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino. Fuori al Duomo una folla di persone con palloncini bianchi.

All’uscita della bara di Domenico la canzone di Marco Mengoni, “Guerriero”

Straziante l’uscita dalla chiesa di Nola del feretro del piccolo Domenico Caliendo, la mamma sorretta dal presidente della Regione Campania Roberto Fico. E risuona sul sagrato una canzone di Marco Mengoni, “Guerriero”, dal testo molto eloquente.

E amore il mio grande amore che mi credi

Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi

E resterò al tuo fianco fino a che vorrai

Ti difenderò da tutto, non temere mai

Ci saranno luci accese di speranze

E ti abbraccerò per darti forza sempre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti