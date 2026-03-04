Infrastrutture. Ferrante (Mit), Svincolo A30 Maddaloni salto di qualità, opera che guarda al futuro

“La realizzazione del nuovo svincolo dell’A30 a Maddaloni rappresenta un salto di qualità per lo sviluppo del territorio, che consentirà di rilanciare l’Interporto Sud Europa e migliorare la viabilità urbana. Dopo decenni di stallo si sblocca un’opera vitale per tutta la rete dei trasporti campana, cuore pulsante della crescita infrastrutturale e produttiva dell’area casertana e simbolo della ripartenza del territorio”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia, che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del nuovo svincolo di Maddaloni (CE) presso l’Autostrada A30 Caserta-Salerno alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Grazie alla convenzione tra Mit e Aspi – aggiunge – è stato finalmente possibile completare un’infrastruttura che cittadini e imprese attendevano da tempo, in grado di rappresentare una svolta storica per l’economia regionale e per il sistema logistico nazionale. Il nuovo casello di Maddaloni consentirà di incrementare la funzionalità e l’efficienza dei collegamenti, con un drastico abbattimento delle emissioni nocive e il sensibile alleggerimento del traffico ordinario del territorio. È inoltre un’opera che catalizzerà gli investimenti a Maddaloni e nel casertano, rendendo più accessibile l’Interporto Sud Europa nella prospettiva di rafforzare il suo ruolo come scalo merci strategico nel Mediterraneo. Questo svincolo è l’emblema di un’infrastruttura moderna e sostenibile, in grado di coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale: non si tratta solo un’uscita autostradale, ma una porta di accesso verso il futuro del territorio. Come Governo continueremo a lavorare -conclude Ferrante – per promuovere la crescita infrastrutturale della Campania e di tutto il Mezzogiorno”.