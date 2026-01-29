Calvizzano. Salatiello, il “ribaltone” in pochi giorni. Si sfila dalla politica: “Mi tiro fuori, ma le mie idee restano”

Condividi

Visite: 77

161 Visite

Colpo di scena nel panorama politico locale. Mario Salatiello, ex consigliere comunale di Calvizzano, ha annunciato dalle pagine del blog CalvizzanoWeb la decisione di tirarsi fuori dalla politica, precisando però che le sue idee “non muoiono”.

Una scelta che arriva a pochi giorni di distanza da un suo precedente intervento, pubblicato sotto forma di articolo a firma Mimmo Rossiello, nel quale Salatiello si era detto pronto a candidarsi a sindaco.

Il colpo di scena è maturato dopo la pubblicazione di un articolo della testata TerraNostraNews, che, oltre a rilanciare le dichiarazioni sulla possibile discesa in campo, faceva riferimento a un procedimento giudiziario a suo carico per falso ideologico, attualmente in corso presso la Settima Sezione del Tribunale di Napoli. Nell’articolo veniva comunque precisato che Salatiello è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Una vicenda che, in poche ore, ha ribaltato scenari e aspettative nella politica cittadina.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti